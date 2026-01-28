PLE
Protecció per a l’església de Sant Miquel del Pui de la Pobla
Declaració de bé d’interès local
El ple del consell del Pallars Jussà va aprovar ahir per unanimitat la declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) per protegir les restes de l’església de Sant Miquel del Pui, de la Pobla de Segur. Es tracta d’un temple les primeres referències conegudes del qual es remunten a finals del segle XI i del qual es conserven l’absis i les parets laterals, preservades gràcies a aportacions populars i de l’ajuntament.
Durant la sessió, es va aprovar una moció per demanar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) programes específics per combatre l’atur a les comarques de muntanya i una altra d’impulsada per la Diputació per reclamar mesures davant la falta de secretaris i interventors municipals que amenaça de bloquejar el funcionament dels consistoris. Una tercera moció va reclamar almenys un àpat gratuït per als escolars de fins a 16 anys durant l’ensenyament obligatori.
Durant la sessió hi va haver preguntes sobre la implantació de la recollida d’escombraries porta a porta a la comarca. El president, Ramon Jordana, no va poder precisar quan es completarà el desplegament, que començarà al febrer a la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Talarn i el Pont de Claverol.