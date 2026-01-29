Comença el desenrunament de la casa esfondrada a Vilanova de Bellpuig
Dos persones van resultar ferides greus i dos lleus i busquen el propietari de l'immoble, que està desaparegut
Aquest dijous han començat treballs de desenrunament de la casa ensorrada ahir a Vilanova de Bellpuig. Els operaris, amb ajuda de maquinària, retiren elements que podrien provocar més despreniments. Cal recordar que l'esfondrament es va produir ahir cap a un quart de set del matí i que dos persones van resultar ferides greus i dos de lleus. La casa, de planta baixa i dos pisos, es va ensorrar del tot, deixant atrapades dos de les quatre persones que es trobaven a l’interior, totes elles homes de nacionalitat senegalesa. Dos van aconseguir sortir pel seu propi peu amb ferides lleus, i van ser traslladades al CUAP de Mollerussa, mentre que les altres dos van quedar entre la runa fins a ser rescatades pels equips d’emergència.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra i voluntaris busquen des d'aquest dimecres el propietari de la casa ensorrada. Segons la policia, l'home està desaparegut i els Bombers descarten que pugui estar sota la runa.
Comarques
Salven la vida quatre persones a l’esfondrar-se la casa on vivien a Vilanova de Bellpuig
Esmeralda Farnell