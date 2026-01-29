TEMPORAL
Denuncia esquerdes al seu habitatge d’Alfarràs per l’ensorrament d’una casa
Els danys són anteriors, segons el consistori
Un veí d’Alfarràs va denunciar ahir que l’ensorrament registrat la setmana passada en una casa buida d’aquesta localitat del Segrià ha provocat esquerdes al seu habitatge i va reclamar a l’ajuntament una alternativa habitacional mentre s’enderroquen els immobles que, segons la seua opinió, han provocat els desperfectes. Els fets van tenir lloc el passat 23 de gener, quan una vivenda deshabitada del carrer La Parra es va esfondrar, en principi, sense causar danys als immobles limítrofs. Tanmateix, Francisco Medina va explicar a SEGRE que el primer ensorrament va provocar també desperfectes a la casa que dona “paret amb paret” amb la qual ell habita amb la seua parella, el seu fill i la seua mare, i que va ser aquesta segona demolició parcial la que ha provocat “una esquerda que va des de la quarta planta fins a la planta baixa” del seu habitatge. L’afectat va afegir que l’arquitecte municipal va anar a casa seua per comprovar l’estat de l’immoble “i ens va aconsellar anar-nos-en a causa de la gravetat dels danys, però de moment no ens han donat cap solució”. En canvi, l’alcalde d’Alfarràs, Joan Carles García, va explicar que els danys que hi ha a l’habitatge del veí denunciant “són molt anteriors als ensorraments” i, encara que va confirmar la visita de l’arquitecte municipal, va assegurar que el funcionari “només va advertir l’amo de les deficiències que hi ha a l’edifici”. García va afegir que “farem un requeriment perquè aquest veí s’arregli la seua casa” i va descartar qualsevol apuntalament. El primer edil va dir que l’ajuntament ja està en contacte amb el fons d’inversió propietari de l’edifici que es va col·lapsar la setmana passada i que està pendent d’acordar com es porta a terme la demolició.