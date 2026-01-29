SUCCESSOS
Detingut a Agramunt el lladre que va assaltar un supermercat a Tàrrega
Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local d’Agramunt, van arrestar ahir un home de 44 anys acusat d’assaltar un supermercat a Tàrrega dijous passat que van aconseguir evitar treballadores i clientes, com va avançar SEGRE. Els fets van tenir lloc el passat 22 de gener en un establiment comercial situat a l’avinguda Catalunya de la capital d’Urgell. Un individu va accedir a la botiga i va aprofitar que la dependenta estava cobrant, amb la caixa enregistradora oberta, per sostreure la recaptació, moment en què empleades i algunes clientes es van abalançar sobre el lladre per retenir-lo.
Finalment, va poder escapar, encara que sense els diners. Les gestions policials van aconseguir identificar-lo i ahir, cap a les 9.15 hores, va ser localitzat i detingut al carrer dels Asgous d’Agramunt. Aquest individu, de nacionalitat espanyola, compta amb més de 20 detencions, la majoria per delictes contra el patrimoni. L’intent de robatori va ser gravat per càmeres de seguretat i les imatges s’han fet virals en grups de WhatsApp. Al vídeo es veu com un home intenta el robatori i diverses clientes i empleades, algunes migrants, el retenen. Està previst que passi demà a disposició judicial a Balaguer.