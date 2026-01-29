Detingut un home amb gairebé dos quilos de marihuana al cotxe a l'àrea de servei de Fonolleres
Els Mossos d'Esquadra el van enxampar perquè tenia la ITV caducada. La droga decomissada podria arribar a superar els 12.000 euros de valor
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a un home de 34 anys que portava gairebé dos quilos de marihuana dins d'una bossa de plàstic al maleter.
Tot plegat va passar cap a la 1 del migdia. Una patrulla de guàrdia de trànsit va detectar un cotxe amb la ITV caducada a l'A-2 i el van fer aturar a l'àrea de servei de Fonolleres. Allà, els agents van detectar que l'home tenia un comportament "nerviós" i que el vehicle feia olor a marihuana. En aquest moment, van obrir el maleter i es van trobar una bossa de plàstic amb un total de 1,84 quilograms de cabdells de marihuana, fet que va portar als agents a detenir l'home per un presumpte delicte contra la salut pública.
Segons l'Oficina Central d'Estupefaents del Ministeri d'Interior, el valor total de la droga decomissada seria proper als 12.180 euros. El detingut, amb antecedents, ha passat el matí de dijous a disposició judicial al jutjat de Cervera.