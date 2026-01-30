SALUT
Associacions d’autistes denuncien les falses cures de Josep Pàmies i aquest no fa marxa enrere: “delinquiré exposant la meua opinió”
L’horticultor de Balaguer participarà en un polèmic congrés a Ciudad Real
Nova polèmica amb Josep Pàmies com a protagonista. L’horticultor de Balaguer és un dels ponents d’un congrés que relaciona les vacunes amb l’autisme i que està previst que se celebri el 28 de febrer a Ciudad Real. La Federació Autisme Castella-la Manxa i Autisme Espanya han manifestat el seu “absolut rebuig”.
Les dos entitats insten que s’impedeixi la celebració d’aquest congrés, perquè argumenten que la difusió de continguts pseudocientífics que atempten contra l’evidència suposa un risc per a la salut pública i vulnera els drets de les persones amb autisme i de les seues famílies.
“Hem posat en coneixement de les autoritats competents l’anunci de l’esmentat esdeveniment, exigint que actuïn amb fermesa, dins de les seues competències, per impedir que se celebri, investigar possibles responsabilitats i prevenir la difusió de continguts pseudocientífics que atempten contra l’evidència científica, la salut pública i els drets de les persones amb autisme”, asseguren en un comunicat.
Per la seua part, el Col·legi de Metges de Ciudad Real s’ha afegit a les advertències i crítiques davant de l’esdeveniment titulat Daños por Vacunas: Autismo y Enfermedades Raras, manifestant el seu rebuig a les pseudoteràpies i a “qualsevol missatge que posi en dubte la seguretat, eficàcia i utilitat inqüestionable de les vacunes, una de les principals eines de la salut pública”. Va afegir que estan “obtenint informació de manera rigorosa sobre els continguts anunciats i les possibles implicacions sanitàries, professionals i socials que poguessin derivar-se d’aquest tipus d’iniciatives, en el marc de la seua responsabilitat com a garant de la salut pública”.
En el seu compte d’Instagram, Pàmies diu a la Generalitat que “continuaré defensant l’ús de l’MMS/Diòxid de Clor per ajudar nens amb autisme i altres malalties rares malgrat la vostra persecució”. I li recorda que no pagarà les multes i “tornaré a delinquir exposant la meua opinió” sobre el congrés de Ciudad Real.