Cancel·lada la conferència del neonazi Pedro Varela prevista a Balaguer
Estava inclosa al programa del Congrés Ciència i Esperit a la seu de Dolça Revolució de Josep Pàmies
Els organitzadors del Congrés Ciència i Esperit que se celebra aquest cap de setmana a la seu de Dolça Revolució –l’organzación impulsada per Josep Pàmies– a Balaguer han decidit cancel·lar la conferència de Pedro Varela, referent històric de l’extrema dreta espanyola, que acumula quatre condemnes per divulgar idees supremacistes i genocides i és l’amo de la llibreria Europa de Barcelona, centre de propaganda nazi, la intervenció del qual estava programada per al diumenge al migdia, tal com ha publicat aquest dijous SEGRE.
La CGT de Lleida havia assenyalat sobre Pedro Varela que “la presència d’un ponent d’aquest perfil en un acte públic és un pas enrere en la dignificació de la memòria de les víctimes del feixisme”
Els organitzadors de l’acte han declarat que han decidit cancel·lar la conferència de Varela "de mutu acord". "Amb tot el dolor del nostre cor li hem hagut de dir que no vingui a aquest congrés”, han afegit.
Les entrades per al Congrés, que compleix la seua 19 edició, estan esgotades i altres conferenciants són Ira Landucci, un reconegut terraplanista argentí, o David Parcerisa, que ha posat en dubte la rotació terrestre.
Esborren la paraula ‘nazisme’ del cartell però figura al web
“Salut, Història, Cosmologia, Geopolítica, Nazisme i Consciència. L’Última Batalla per la Veritat.” Amb aquesta proclama es presenta el congrés Tanmateix, la paraula nazisme apareix també a l’anunci del congrés a la pàgina web.
Asseguren que “ens van robar la salut. Ens van reescriure la història. Ens van vendre una ciència sense ànima. Ens van tancar en una falsa cosmologia. I ara, sota la màscara de l’Agenda 2030, pretenen redissenyar la realitat sencera”.
Finalment, diuen que “ens reunim els qui ja no creiem en les versions oficials. Metges silenciats, investigadors marginats, periodistes perseguits, científics insubmisos i guerrers de la consciència... tots alçant la veu en una sola direcció: la llibertat de l’ésser humà davant del control global”.
