L’alcalde de Tarragona, convidat d’honor de les Completes al febrer
Cervera celebrarà del 5 al 8 de febrer unes festes del Santíssim Misteri extraordinàries, marcades per la commemoració del Mil·lenari. L’acte central tornarà a ser el cant de les Completes sota la direcció de Xavier Puig i amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, com a convidat d’honor.
En aquest sentit, la vigília començarà amb el toc de campanes i el trajecte solemne a l’església de Santa Maria per part dels elements festius i les autoritats i culminarà amb la benedicció solemne amb la relíquia de la Vera Creu, el ball de l’Àliga i el tradicional toc de campanes.
El dissabte 7 tindrà lloc l’acte inaugural del Mil·lenari, que es retransmetrà en directe per Lleida TV.
El Gran Teatre de la Passió acollirà la presentació de l’himne oficial de la celebració i una recreació de la firma de la carta de poblament per part de la comtessa Ermessenda a Guinedilda de Cervera.
El programa festiu també compta amb dos exposicions, una de Sebastià Caus i una altra de dedicada a l’escultor Frederic Marés; el concurs de sardanes revesses, i l’obra de teatre Un sogre de lloguer, amb Joan Pera. Com a prèvia, fins al 5 de febrer es pot visitar una mostra de les peces festives locals al primer pis de la Paeria.