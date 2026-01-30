Sant Ramon ampliarà la seu consistorial
Ubicaran els serveis socials a l’antic consultori. Les obres començaran a la tardor amb aportació del Puosc
L’ajuntament de Sant Ramon ampliarà la planta baixa de la seu del consistori amb l’objectiu d’ubicar-hi els serveis socials, així com algunes consultes sanitàries.
Es tracta d’un projecte per ocupar l’antic consultori i casa del metge, de titularitat municipal i contigu a l’actual edifici consistorial.
Segons l’alcalde, Josep Maria Ribera, aquest nou espai “contribuirà a millorar l’atenció a les persones i reforçar serveis municipals com el de podologia, que oferim de forma mensual”. Els treballs tenen un cost de 150.862,13 euros, dels quals 140.000 euros estan finançats pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) de la Generalitat.
El consistori vol licitar les obres abans de l’estiu, amb la previsió que puguin començar a partir del tercer trimestre d’aquest any i que l’espai estigui operatiu a inicis del 2027.
Amb els ajuts del Puosc, Sant Ramon també construirà el local social al nucli de Viver, llargament reivindicat i que ja té el projecte aprovat.
S’invertiran 235.995,26 euros per edificar aquest equipament que ha de donar servei no només als veïns de Viver, sinó a tot el municipi.
D’altra banda, comptarà amb una sala de conferències i cures, un espai obert amb graderies i una oficina, així com dos lavabos. L’ajuntament ja va rebre anteriorment una subvenció de Cultura per a la redacció del projecte.