Un pla digital, la clau perquè les famílies regulin l’accés a internet
Tallers de gòTIC Ajuntament de Tàrrega i Pla Educatiu d’Entorn basats en el diàleg
El gòTIC Ajuntament de Tàrrega i el Pla Educatiu d’Entorn han posat en marxa uns tallers dirigits a famílies per ajudar-les a elaborar el seu pla digital familiar. L’activitat, conduïda per l’educador social digital Ramon Oromí, busca fomentar el diàleg i els consensos en l’ús quotidià de la tecnologia a casa. Oromí va explicar que “es tracta de posar els acords al centre, evitant decisions arbitràries i apostant pel consens”.
“No deixa de ser un espai d’aprenentatge on reforcem competències com la negociació, la mediació i la resolució de conflictes”, va destacar l’educador responsable del gòTIC. Oromí va remarcar que el pla ha d’implicar tots els membres, assumir-se de forma compartida i ser flexible i revisable: “Ha de fer-se amb llapis, per poder adaptar-lo i ajustar les pautes si no funcionen.”
El pla digital familiar aborda quatre àmbits: la temporalitat, els espais, els continguts i les relacions. En el primer, es defineix en quins moments del dia i durant quant de temps s’utilitzen les pantalles, que serà diferent durant el curs escolar que en les vacances.
Així mateix, Oromí va recordar que, segons les recomanacions, de 0 a 6 anys s’hauria d’evitar l’exposició digital, tret d’usos compartits i amb valor educatiu, com revisar fotos de les vacances o fer una videotrucada a un familiar, i posteriorment de forma progressiva, sempre de forma acompanyada fins als 12 anys.
Respecte als espais, es recomana que l’ús de dispositius es realitzi en zones comunes de la llar i no en habitacions o llocs d’intimitat, mantenint coherència amb l’exemple que donen els adults.
Quant als continguts, s’ha d’analitzar quin tipus de materials es consumeixen, ajustant l’entorn digital mitjançant eines de control dels pares i valorant l’edat i la maduresa de cada infant.
Finalment, sobre les relacions, va insistir en la importància de supervisar amb qui interactuen els menors. També posa èmfasi a distingir entre un ús educatiu o creatiu de les pantalles i un ús passiu o narcotitzant. Oromí va recordar la utilitat de les classificacions Pegi per conèixer l’edat recomanada dels continguts.
Segons Oromí, la clau està en l’“acompanyament” i en el “modelatge” i l’observació com a eines d’aprenentatge del bon ús digital.
També al febrer
Els tallers, als quals van assistir més de vint famílies en la primera sessió, continuaran aquest febrer amb una segona part sobre eines de supervisió i control per adaptar els entorns digitals a cada etapa de maduresa i en models de contracte digital familiar, especialment útils en l’adolescència per gestionar responsabilitats i conseqüències en cas d’incompliment, ja que aquestes no s’han d’imposar mai de forma arbitrària.