Tallada durant tres dies l'avinguda Josep Tarradellas de Tàrrega
Pels treballs d'asfaltatge de la rotonda de la C-14 i també es veuran afectats carrers adjacents
L'avinguda Josep Tarradellas de Tàrrega estarà tallada del 3 al 5 de febrer pels treballs d'asfaltatge de la rotonda de la C-14, segons ha comunicat l'ajuntament. Aquestes obres comportaran, a més, pas alternatiu a l'avinguda de Tarragona. Els carrers adjacents també es veuran afectats pels treballs i les parades 20 i 21 del bus urbà –CAP i institut Alfons Costafreda– quedaran anul·lades i el consistori proposa la parada 19, la del centre cívic, com a alternativa.