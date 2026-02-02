SEGRE

Tallada durant tres dies l'avinguda Josep Tarradellas de Tàrrega

Pels treballs d'asfaltatge de la rotonda de la C-14 i també es veuran afectats carrers adjacents

Ajuntament de Tàrrega

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

L'avinguda Josep Tarradellas de Tàrrega estarà tallada del 3 al 5 de febrer pels treballs d'asfaltatge de la rotonda de la C-14, segons ha comunicat l'ajuntament. Aquestes obres comportaran, a més, pas alternatiu a l'avinguda de Tarragona. Els carrers adjacents també es veuran afectats pels treballs i les parades 20 i 21 del bus urbà –CAP i institut Alfons Costafreda– quedaran anul·lades i el consistori proposa la parada 19, la del centre cívic, com a alternativa.

