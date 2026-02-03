SEGURETAT
Ajuts per instal·lar càmeres de lectura de matrícules en municipis sense policia
Una “eina molt potent”, segons Interior, per reduir alguns delictes
El departament d’Interior posa en marxa una línia d’ajuts per instal·lar càmeres amb lectura de matrícules en municipis que no disposin de policia. Així ho va anunciar ahir la consellera Núria Parlon, qui va assegurar que es tracta d’una prova pilot i va concretar que en aquesta primera convocatòria hi ha una partida de 800.000 euros que sortiran a finals del primer trimestre. Segons va necessitar, hi haurà un màxim de 30.000 euros per municipi i un límit de manteniment de tres càmeres, amb un càlcul aproximat de 450 euros. La consellera va explicar que, una vegada passi aquesta primera fase s’obrirà una segona, de 500.000 euros, a localitats que sí que compten amb agents. Parlon va defensar que “la presència” d’aquests dispositius “és una garantia” per reduir l’activitat delictiva com robatoris en interior de domicilis, d’acord amb l’experiència d’altres ajuntaments. També va subratllar que juguen un paper dissuasiu i suposen “una eina molt potent”. Segons va especificar, a Catalunya hi ha 730 municipis que no compten amb policia, dels quals una seixantena tenen en vigor el conveni Lectio (el sistema dels Mossos d’Esquadra que permet la lectura de les matrícules de vehicles). Precisament, només podran optar a aquestes subvencions les localitats adherides que l’hagin firmat a partir de l’1 de gener del 2024. Municipis com el Palau d’Anglesola o Linyola ja les tenen instal·lades mentre que d’altres tenen previst fer-ho, com Castellserà. Aquest sistema permet detectar vehicles d’interès policial i ajudar en les investigacions.