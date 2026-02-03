NOVES
Endesa va invertir 1,5 milions l’any passat a digitalitzar infraestructures
Endesa va desenvolupar l’any passat el pla de digitalització de les seues infraestructures elèctriques a la demarcació de Lleida, en el qual va invertir 1,5 milions d’euros. L’aplicació de la tecnologia més avançada a les xarxes de distribució i l’ús de la IA té com a objectiu reforçar la qualitat del subministrament i afavorir la integració de les energies renovables en el sistema, i fomentar l’autoconsum i la mobilitat elèctrica. Aquesta digitalització s’ha aplicat especialment als centres de transformació encarregats de convertir l’energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a tots els clients. En aquest sentit, la companyia ha instal·lat 32 nous telecomandaments (11 dels quals a la mateixa capital) a les xarxes de mitjana tensió. Els dispositius d’actuació remota permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del centre de control. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, sigui quina sigui la causa, ja que agilitza la localització de l’avaria i permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que sigui possible. L’automatització permet reduir fins a un 20% el temps d’afectació als clients.