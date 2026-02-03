MEDI
Ofensiva en pobles del Segrià davant de forans que acudeixen a tirar brossa als seus contenidors
Més multes a Rosselló, Aitona, Torres de Segre, Torrefarrera i Albatàrrec i més vigilància en altres municipis. Asseguren que els infractors procedeixen de localitats amb recollida porta a porta
Ajuntaments del Segrià han augmentat la vigilància i la imposició de multes a persones que hi van des de pobles propers per tirar escombraries als seus contenidors, moltes procedents de localitats on la recollida es fa porta a porta. Albatàrrec, Rosselló, Aitona, Torres de Segre Torrefarrera, Torre-serona o Benavent són alguns dels municipis afectats, malgrat que la majoria dels 15 que gestionen la brossa amb contenidors tenen aquest problema. Esperen que es redueixi sensiblement amb la col·locació de xips que obliguin a identificar-se per dipositar residus (vegeu el desglossament). El fet de comptar amb un agent municipal (en pobles de més de 1.000 habitants) facilita la vigilància, ja que poden portar lectors de matrícules per imposar sancions.
L’alcalde d’Albatàrrec, Jaume Sanuy, va assegurar que ahir mateix van abandonar un remolc amb escombraries en una zona de contenidors. “Ens vam posar a buscar algun paper amb què poguéssim localitzar l’autor i vam trobar una identificació mèdica, per la qual cosa procedirem a tramitar la multa”, va dir. La quantia de les sancions oscil·la entre els 60 i els 300 euros “però imposarem la màxima”, va indicar. Aquest consistori posa de dos a tres multes al mes.
Per la seua part, l’ajuntament de Rosselló quantifica entre 6 i 7 multes mensuals imposades a persones que ha enxampat fent turisme d’escombraries. “Principalment, són veïns de municipis amb recollida domiciliària en el trajecte de l’N-230. Deixen les bosses d’escombraries fora dels contenidors i els agents municipals miren papers i caixes per localitzar els infractors. També tenen lectors de matrícules”, va dir l’alcalde, Joan Andreu Urbano.
El primer edil de Torrefarrera, Jordi Latorre, va assegurar que recentment s’ha imposat una multa a un local de lleure també a la nacional, ja que “hem augmentat el control sobre abocaments”.
L’alcalde de Torres, Axel Curcó, va assenyalar que han posat multes de 300 euros “en casos flagrants com remolcs amb sofàs o matalassos. També és freqüent abocar runa de la construcció”, va lamentar. L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, també es va afegir a la llista de consistoris que han posat multes recentment per abocaments incontrolats.
Per la seua part, els alcaldes de Benavent, Antoni Carré, i de Torre-serona, Agustí Jiménez, van corroborar aquest augment de l’incivisme i un augment de la vigilància.
Contenidors amb clau per evitar abocaments incontrolats
Urbaser és la nova adjudicatària que farà la recollida d’escombraries mitjançant illes de contenidors a partir d’aquest any fins al 2035 amb un pressupost de 24,2 milions d’euros. L’oferta es va imposar per un escàs marge sobre la del seu competidor, FCC. Instal·larà xips d’identificació per obrir els dipòsits, una mesura en què els pobles confien per reduir el turisme d’escombraries. Utilitzen conetindors Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià. En canvi, recullen les deixalles porta a porta a Alcarràs, Alfarràs, Alguaire, Almatret, Almenar, Artesa de Lleida, Aspa, Corbins, els Alamús, la Granja d’Escarp, La Portella, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Puigverd, Sarroca, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer i Torrebesses.