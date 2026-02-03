TURISME
Rècord de turistes el 2025 a la província, un 2,8% més
La demarcació registra més d’1,3 milions de visitants. Augmenta el turisme internacional i suma 254.564 estrangers
El sector turístic de Lleida va tancar el 2025 consolidant la tendència positiva que el sector ha mostrat durant els últims anys. Segons les xifres provisionals publicades per l’INE, els allotjaments de la província van rebre 1.383.791 visitants, que van sumar 3.357.193 pernoctacions. En tots dos casos, es tracta d’increments respecte a l’any 2024, amb un 2,8% més de turistes i un 2,43% més de nits contractades.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va valorar l’esforç conjunt d’empreses i administracions per “mantenir el ritme de creixement en un context cada vegada més competitiu”. Destaca el notable creixement del turisme internacional, que va assolir el 2025 les millors xifres històriques amb 254.564 visitants estrangers i 583.402 pernoctacions. Per a Serrano, aquest augment “confirma l’interès creixent per l’oferta del Pirineu i les comarques del pla fora de les nostres fronteres” i suposa un estímul per intensificar la promoció exterior de la marca Lleida.
Per tipologia d’allotjament, els hotels van liderar el sector amb 996.322 turistes i 2.197.810 nits, seguits dels càmpings (244.818 visitants i 750.887 pernoctacions), el turisme rural (84.901 i 228.982 pernoctacions) i els apartaments turístics (57.750 i 179.514).
Des de la Federació d’Hostaleria de Lleida, el secretari general, Ramon Solsona, va subratllar la necessitat de continuar diversificant mercats i propostes per a “elevar l’ocupació mitjana i reduir l’estacionalitat”.
La presidenta dels Càmpings de Lleida, Cel Feliu, va apuntar que, malgrat que el ritme d’augment “s’ha estabilitzat”, s’ha aconseguit “consolidar els visitants que van arribar després de la pandèmia”.
El president de la Federació de Turisme Rural, Mario Mata, va insistir en la importància de “promocionar el factor diferencial del turisme rural, que permet al viatger connectar amb la vida local i descobrir el territori des d’una perspectiva autèntica”.