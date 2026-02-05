Dos intoxicats amb un producte químic en un escorxador de Mollerussa
Dos treballadors d’un escorxador de Mollerussa van ser evacuats a primera hora de la tarda d’ahir a l’intoxicar-se lleument amb un producte químic. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 14.54 hores i fins a l’empresa, situada a la carretera de Torregrossa (LV- 2001), van acudir dos ambulàncies del SEM i dos dotacions dels Bombers de la Generalitat. Diversos empleats havien sortit a l’exterior mentre que dos patien marejos per la manipulació d’un producte químic, amoníac pel que sembla, segons van informar els Bombers.
Els dos afectats, que presentaven un quadre lleu, van ser evacuats en ambulància a l’hospital Vithas de Lleida, segons va informar el SEM. Per la seua part, els efectius dels Bombers, que van acudir-hi amb un equip de comandament i un camió, van inspeccionar i van ventilar la zona afectada. Al voltant de les 16.00 hores el servei es va donar per acabat.
A començaments de setmana hi va haver un incident similar a la Seu d’Urgell. Un operari va resultar intoxicat dilluns per inhalació de monòxid de carboni quan treballava en un immoble del barri del Poble Sec. El treballador estava instal· lant una caldera de gas quan es va produir una fuita. Poster iorment va ser evacuat a l’hospital de la Seu. Cinc persones més van ser desallotjades preventivament.