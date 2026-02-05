La neu obliga a circular amb cadenes en diverses carreteres del Pirineu de Lleida
El temporal afecta vies com la C-28 i l'N-230, amb restriccions per a vehicles articulats
La nevada que cau al Pirineu de Lleida aquest dijous a la tarda obliga a circular amb cadenes o pneumàtics d'hivern en diverses carreteres de la regió. Aquesta situació afecta trams com la C-28, concretament al Port de la Bonaigua, entre Naut Aran i Alt Àneu, i també la C-462 entre la Coma i la Pedra i Josa i Tuixén, la C-563 entre Josa i Tuixén i Gósol, i les vies L-500 i L-501 a la Vall de Boí, zones d'alta muntanya –consulta aquí l'estat de les carreteres–.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha emès alertes per la presència de neu i gel a la calçada en altres punts estratègics. Es recomana extremar la precaució a l'N-230, en el tram que connecta Vilaller amb Vielha, i a l'N-260, entre Montferrer i Castellbò i Soriguera, així com entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert. En aquestes vies, s'han establert restriccions específiques per als vehicles articulats, amb l'objectiu de garantir la seguretat viària i evitar incidents a causa de les condicions adverses de l'asfalt.
Previsió meteorològica per aquest dijous
La jornada d'aquest dijous està marcada per precipitacions extenses i generalitzades, especialment intenses al vessant sud del Pirineu. La cota de neu s'ha situat inicialment entre els 1.200 i 1.400 metres fins a mitja tarda, per després ascendir lleugerament fins als 1.400-1.700 metres. Les pluges, que han estat moderades i més abundants al matí, han tendit a remetre cap al vespre, excepte a les zones més elevades del Pirineu. Pel que fa a les temperatures, s'han mantingut en lleuger ascens o sense canvis significatius, amb la possibilitat d'assolir els 13 ºC a la plana de Lleida. També s'esperaven gelades febles al Pirineu, i el vent ha bufat fluix i variable.
Perspectives per aquest divendres
Per al divendres s'espera una jornada amb intervals de núvols, tot i que la probabilitat de precipitacions augmentarà durant la tarda. Les temperatures màximes experimentaran un lleuger ascens, podent arribar fins als 16 ºC a la plana de Lleida. Les temperatures mínimes, en canvi, es mantindran estables, amb la persistència de gelades febles a les zones pirinenques. El vent bufarà fluix, predominantment de l'oest.
El temps per al dissabte
El dissabte començarà amb un matí estable i assolellat, oferint una treva meteorològica. No obstant això, cap al vespre, s'espera un augment de la nuvolositat, amb la possibilitat d'algunes precipitacions febles. Aquestes precipitacions podrien ser en forma de neu a una cota d'entre 1.000 i 1.200 metres. Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, experimentaran un descens generalitzat. El vent predominant serà de ponent.