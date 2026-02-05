METEOROLOGIA
Problemes per a les finques de fruiters per excés d’aigua: impossible fer-hi plantacions
Impracticables i impossible de fer-hi plantacions. Sense poder-hi accedir per a treballs com la poda, entre altres
Setmanes de pluges dia sí i dia també han deixat tal nivell d’humitat als camps de fruiters de Lleida que fa pràcticament impossible en molts poder arrancar arbres vells o apostar per fer noves plantacions. El president de la Federació de Viveristes de Catalunya, David Borda, explica que dins de l’activitat del sector la de fruiters és la més afectada perquè per fer els treballs cal que la terra estigui seca. Les plantacions, a més, s’han de fer a partir del desembre i fins al febrer o març com a màxim, segons indica. En aquest context, preveu retards en els treballs i apunta que els problemes d’excés d’aigua al sòl no són exclusius de Lleida, sinó que es repeteixen a bona part de l’Estat i tot Europa. El president de Vivers Borda explica que a Castellserà han arribat a caure 133 litres de pluja el mes de gener, davant els tot just sis de les mateixes dates de l’any passat.
L’enginyer tècnic agrícola Francesc Xavier Miarnau destaca que el cost d’una plantació, entre els mateixos plançons, els royalties en cas que els tinguin i els tres anys de cures fins a aconseguir els primers fruits, representa entre 15.000 i 20.000 euros per hectàrea, “igualant en molts casos el mateix cost de la terra”. Davant d’aquests preus, va destacar la necessitat que aquests treballs es facin en òptimes condicions. A més, va dir que en la situació actual de les finques, en moltes de les quals no es pot entrar amb maquinària per estar saturades d’aigua, es tradueix en impossibilitat de fer tractaments, com els que poden ser necessaris en algunes varietats de presseguers amb productes amb coure i fungicides. A més, l’elevada humitat afavoreix la proliferació de males herbes, contra les quals tampoc no es pot actuar.
D’altra banda, el president de la Federació de Viveristes de Catalunya va explicar que, al contrari del que passa amb els fruiters, les elevades pluges beneficien els viveristes dedicats a la planta ornamental que, precisament, necessita terra humida per als treballs tant de sortida del viver com de plantació. Aquest any no han necessitat regar els camps, però recorda que el 2023 la pertinaç sequera obligava fins a 20 hores de reg per poder preparar un enviament.