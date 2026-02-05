TRIBUNALS
El Suprem confirma 17 anys de presó per un crim a les Borges
L’autor va clavar un ganivet de pernil de 36 centímetres a la víctima de “forma inesperada” el 2022. Un jurat popular el va declarar culpable d’assassinat
El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 17 anys de presó per a Jesús Giménez Giménez, l’autor confés de la mort de Karol Mrizo, un veí de les Borges Blanques de 34 anys, el 9 d’octubre del 2022. El Suprem desestima el recurs presentat per la defensa, com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La sentència ja és ferma i no es pot recórrer.
El Tribunal Suprem determina que, “com es va declarar provat pel tribunal del jurat, l’acusat va donar mort a Mrizo de forma ràpida, sorprenent i inesperada, amb un ganivet de grans dimensions, sense que la víctima es pogués defensar”. La defensa de l’acusat va al·legar que s’havia vulnerat el dret de presumpció d’innocència, vulneració de la tutela judicial efectiva i que no hi va haver traïdoria. Els magistrats ho desestimen.
Val a recordar que el crim es va produir el diumenge 9 d’octubre del 2022 a la tarda després que la víctima recriminés a la família de l’acusat que un d’ells els havia entrat a robar al domicili. Es van trobar en un pàrquing situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç. Va ser allà on Giménez va clavar a Mrizo un ganivet de pernil de 36 centímetres de fulla a l’abdomen. Posteriorment va fugir. Dos dies després es va entregar als Mossos d’Esquadra. La víctima va resultar greument ferida i va ser traslladada inicialment al CAP i, posteriorment, a l’Arnau de Vilanova, on va morir. El ganivet tenia restes de sang fins als 32 centímetres i estava doblegat per la força. Els Mossos van trobar l’arma tirada en una finca propera.
El jurat popular va declarar l’acusat autor d’un delicte d’assassinat i va descartar el d’homicidi –hauria comportat menys condemna–. Tanmateix, va considerar que se li havia d’aplicar la circumstància atenuant de confessió tardana –per entregar-se a comissaria dos dies després i confessar l’autoria–. La Fiscalia i l’advocat de la família de la víctima, Daniel Ibars, van sol·licitar que se li imposés una condemna de 20 anys de presó. L’Audiència la va fixar en 17 anys i va establir una indemnització de 160.000 euros per als familiars de la víctima, 120.000 dels quals per a la parella i 45.000 per al pare.