Un de cada 7 majors de 60 anys pateix solitud
Enquesta del consell del Solsonès a 386 persones de la comarca. Els enquestats prioritzen el foment d’activitats i suport
L’estudi sobre la solitud no desitjada entre persones majors de 60 anys del Solsonès mostra una situació preocupant. De les 386 enquestades, que representen el 15,6% de la població objectiu, 45 (11,7%) pateixen un nivell alt de solitud i 12 (3,1%) un nivell molt alt. En conjunt, això significa que una de cada set persones necessita suport urgent. A més, 174 (el 45%) experimenten solitud de forma moderada, mentre que 155 (40,2%) no manifesten aquest problema.
L’enquesta Quan la soledat no es tria, escolta com et sents, forma part de la diagnosi de persones grans en situació de solitud no desitjada, impulsada pels Serveis Socials del Solsonès, amb la col·laboració dels ajuntaments i portada a terme per la cooperativa Raiels dins del pla comarcal d’Envelliment Km0.
L’estudi identifica perfils vulnerables: homes, residents en masies o municipis petits, persones de 60-64 anys (previ a la jubilació), amb limitacions físiques greus, sense vehicle propi ni suport per a mobilitat. Sorprenentment, la convivència amb familiars o en residències no sempre protegeix, ja que depèn de la qualitat dels vincles.
Per la seua part, els enquestats prioritzen xarxes comunitàries, voluntariat i espais de trobada. Fomentar activitats locals, entitats i temps dedicat a relacions podria mitigar aquesta “realitat invisible” que impacta el benestar emocional i la salut mental. Els gràfics confirmen visualment aquestes dades: un 45% en solitud moderada lidera, seguit del 40,2% sense solitud, i el 14,8% crític en nivells alts.
La iniciativa té com a objectiu que aquestes dades serveixin com a base per aplicar polítiques concretes, sensibilitzant la comarca sobre un problema que afecta 57 de cada 386 persones més grans de 60 anys, segons es desprèn de l’enquesta.
Per garantir l’accessibilitat, l’enquesta es va oferir en doble format: online, amb un formulari web difós a través de canals digitals, i en paper, pensat per a persones amb menys competències tecnològiques o amb dificultats d’accés a aquestes eines. La recollida de dades es va portar a terme els mesos de juny i juliol del 2025. El nivell de solitud va ser avaluat a través de l’escala de De Jong Gierveld, una eina psicomètrica per mesurar el sentiment de solitud en poblacions d’edat avançada.