Anna Llort, gestora cultural: «Un Mil·lenari acadèmic seria molt minoritari»
Lidera la comissió assessora del Mil·lenari, que obre la seua agenda oficial demà amb l’acte inaugural al Gran Teatre de la Passió, amb l’emissió en directe a través de Lleida TV
Què commemora Cervera amb el Mil·lenari?
La base és la firma de la carta de població el 1026. Ermessenda, juntament amb el seu fill i la seua jove, firma un decret en el qual cedeix unes terres anomenades Cervera a Guinedilda i a tres famílies que les habitaven, perquè tinguin la protecció i el permís del comtat per poder poblar-les. És la primera vegada que Cervera apareix escrit en un document oficial.
Serà un any ple d’actes. Amb quins criteris s’ha dissenyat la programació?
Volem arribar a tota la població i hem de fer activitats que la gent pugui disfrutar. No podem fer un Mil·lenari gaire acadèmic perquè acabaria sent minoritari. Per això, cal combinar propostes molt populars, que arribin a moltes persones, amb altres de més específiques. Ho hem organitzat en diferents cicles temàtics perquè el públic pugui trobar els actes segons els seus interessos.
Per què no han editat un programa tancat?
Cervera té una agenda molt viva i si editem un programa, no podríem incloure res nou. Nosaltres no volem deixar ningú fora i volem que es puguin incorporar idees que sorgeixin durant l’any. Ho vehicularíem tot a través de la pàgina web i allà s’anirà renovant.
Demà celebren l’acte inaugural. Ens en pot donar més detalls?
Donarem a conèixer l’Opuscle, que és una publicació que explica què celebrem de forma molt senzilla perquè la gent se senti identificada. S’ha fet en set idiomes per poder arribar a tota la població.S’estrenarà l’Himne del Mil·lenari, compost per Jordi Castellà Rovira amb lletra de Narcís Turull, i s’escenificarà en tres actes la firma de la carta de població amb actors de Cervera i guió de Pol Bosch.
Al setembre també preveuen la Via Cerverina, de què es tracta?
Serà una trobada de les Cerveres de tot Europa. La idea és trobar-nos per explicar com som. Els ensenyarem el nostre folklore i ells també ens mostraran el seu, amb una gala al Gran Teatre de la Passió. Abans, hi haurà una part tancada amb representants de cada lloc i visites guiades al nostre patrimoni.
En l’apartat més divulgatiu hi haurà un cicle de conferències. Quins temes es tractaran?
Hi haurà una part més d’història i una altra de dedicada a l’arqueologia. També es portaran a terme diàlegs sobre el passat, present i futur de la ciutat amb diferents convidats. Respecte a l’Opuscle, durant la Isagoge s’exposarà tot el procés d’investigació que ha requerit.
L’Aquelarre també tindrà un caire especial del Mil·lenari.
Sí, els directors de l’espectacle central em van avançar que hi haurà referències sobre el Mil·lenari. A més, a la Fira del Gran Boc també veurem si poden incloure alguna cosa. Em donaré per satisfeta si a l’Aquelarre trobem pinzellades del Mil·lenari.