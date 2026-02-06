Càritas atén uns 40 temporers de la fruita a pobles de Ponent entre els mesos d’octubre i gener
L'entitat alerta de la vulnerabilitat d'aquests treballadors, especialment els dies d'hivern
Càritas Diocesana de Lleida ha atès de forma mensual entre els mesos d’octubre i gener una quarantena de persones que venen a treballar la campanya de la fruita als municipis propers a Lleida. L’entitat alerta de la situació de vulnerabilitat que viuen aquestes persones, especialment durant els mesos d’hivern, quan finalitza la temporada agrícola i abans que torni a començar una nova campanya. En el marc del Programa de Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida, s’han repartit una desena de lots d’higiene i una quarantena d’alimentació cada mes entre aquestes persones, a més de roba d’abrigar, com mantes, abrics i roba interior.
L’entitat constata que moltes d’aquestes persones, amb la situació administrativa no regularitzada, queden desprotegides entre campanyes, sense ingressos estables, amb grans dificultats per accedir a un allotjament digne i exposades a les baixes temperatures.
La situació es veu agreujada per la manca d’empadronament i per la dificultat existent en molts pobles de disposar d’eines que permetin empadronar aquestes persones. El fet de no poder accedir al padró municipal dificulta encara més l’accés als serveis públics i complica qualsevol procés d’acompanyament social i administratiu.
Des de Càritas s’assenyala que aquesta realitat no és puntual, sinó que es repeteix any rere any. Segons el responsable del programa, Jordi Guerrero, el model actual deixa moltes persones sense “alternatives reals” quan s’acaba la feina al camp, tot i que continuen residint als municipis de Ponent i contribuint al seu teixit social i econòmic. Segons Guerrero, la manca de polítiques públiques estables en matèria d’allotjament, protecció social i continuïtat laboral fa que aquestes persones afrontin mesos de “gran precarietat”.
En plena època de fred, moltes d’elles no tenen on anar, no poden retornar als seus països d’origen ni accedir a recursos bàsics. Davant aquesta realitat, Càritas assumeix part d’aquesta responsabilitat, oferint alimentació bàsica, acompanyament social, assessorament jurídic i orientació laboral-formativa, amb l’objectiu de donar resposta a necessitats bàsiques mentre no hi ha alternatives suficients.
L’entitat fa una crida a reforçar la coordinació i el compromís de les administracions per avançar cap a mesures estructurals, estables i adaptades a la realitat dels municipis, que permetin garantir una atenció digna a les persones que acudeixen al territori per treballar a la campanya de la fruita.