METEOROLOGIA
El poble habitat més alt de Catalunya afronta un hivern excepcionalment dur i acumula més d’un metre de neu als carrers
Estabilitzen el pendent afectat per allaus a Gerb i talls en la telefonia mòbil al Pallars Sobirà
Rubió, al municipi de Soriguera i el nucli habitat més alt de Catalunya a 1.697 metres d’altitud, afronta un hivern excepcionalment dur. Acumula més d’un metre de neu als carrers. Els dos únics veïns que hi viuen tot l’any, Clàudia Castaño i Albert Santoja, es van establir a la localitat el 2018. Cada dia han de palejar per poder sortir de casa i els camins gelats augmenten el risc de caigudes.
Les llevaneus que netegen l’Eix Pirinenc (N-260) al port del Cantó amunteguen neu a l’accés al poble, fet que obliga els veïns a netejar l’entrada pel seu compte. Castaño va explicar que la situació és esgotadora i va demanar a l’ajuntament sal o petites màquines per facilitar la neteja. “La neu és bonica el cap de setmana, però treballar-hi cada dia és un suplici”, va dir.
A Rubió assumeixen que el gel no es fondrà fins ben entrada la primavera. Precisament, una nova nevada va obligar ahir a circular amb cadenes pel port del Cantó entre les 12.00 i les 16.30. El pas de camions va quedar restringit per neu i gel a la calçada. Segons Trànsit, al voltant de les 17.00 es va aixecar la restricció. A la nit l’ús de cadenes va ser obligatori al port de la Bonaigua (C-28).
La neu al Sobirà, la Ribagorça, Aran i la Cerdanya va coincidir amb fallades en la cobertura de telefonia mòbil de les companyies Orange i Vodafone a Llavorsí. D’altra banda, els Bombers van rebre avís sobre un despreniment de pedres a l’LV-9047 entre Gerb i Sant Llorenç de Montgai. Precisament, l’accés a Gerb es manté tancat per les obres d’estabilitat del pendent, del qual es van desprendre roques de més de 25 m3 durant aquest episodi de pluges. Per la seua banda, Torrelameu repara la paret lateral de la Casa de la Vila, que també va cedir per acumulació d’aigua.