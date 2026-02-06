L’associació de dones Nèvia celebra el seu 25 aniversari
L’associació Nèvia de Guissona va celebrar a finals de l’any passat els 25 anys de trajectòria com a referent de l’associacionisme femení a la comarca. Representants del col·lectiu van participar en l’acte oficial d’homenatge a les entitats amb un quart de segle de vida, celebrat al Palau Robert de Barcelona amb la presència de la consellera d’Igualtat, Eva Menor. A nivell local, la commemoració va tenir lloc divendres passat amb un berenar que va reunir les sòcies i l’alcalde de la localitat, Jaume Ars. Entre les activitats més destacades de Nèvia hi ha la Trobada de Puntaires, les catifes de Corpus i els actes del 8M i el 25N.