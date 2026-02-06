El Museu de Guissona supera les 11.000 visites
Es manté el creixement d’activitat dels últims anys. La segona fase de l’ampliació s’iniciarà a finals d’any
L’interès pel passat de Iesso segueix en creixement constant. El Museu Eduard Camps i Cava de Guissona va tancar el 2025 amb més d’11.000 visitants, una xifra que consolida la tendència a l’alça iniciada després dels anys de pandèmia. El públic principal el formen grups que, durant la seua estada a la localitat, combinen la visita amb un recorregut per les instal·lacions de bonÀrea, així com centres escolars de tot Catalunya. “Sempre adaptem l’oferta educativa als temes que desitgen tractar, les activitats estan molt personalitzades”, va explicar la responsable de comunicació i investigació, Laura Puig.
Malgrat els treballs de la primera fase d’ampliació del centre museístic, aquest va mantenir la seua programació, amb una vintena de propostes entre les quals van destacar el Cattus Day (una jornada festiva protagonitzada pel gat Cattus, mascota del museu), les visites nocturnes i la trobada d’estudiants de llatí. A més, el curs d’arqueologia de Iesso va reunir al juliol una vintena de participants i aquest any celebrarà el seu vintè aniversari.
Puig també va subratllar la “participació del museu en la vida de Guissona”, visible en celebracions com el Mercat Romà o el Corpus. Enguany està previst recuperar el projecte Engranatges, que inclourà una exposició a la Fundació bonÀrea, conferències i tallers.
Comencen a traslladar les primeres peces a la nova reserva
El projecte d’ampliació del museu, iniciat el 2024, va concloure l’any passat la primera etapa amb la construcció de la reserva subterrània, a la qual ja s’ha iniciat el trasllat de material guardat al magatzem actual. La pròxima fase, amb una licitació que està prevista per al mes de març, incorporarà la nova recepció i la sala d’exposicions temporals, entre altres espais. Els treballs hauran d’arrancar durant l’últim trimestre d’aquest any. Quedarà pendent l’última fase, prevista per al 2028.