La Paeria rep un retrat de Dalí pintat per Sofía Gandarias
El retrat de l’artista Salvador Dalí que va pintar Sofía Gandarias ha passat a formar part del fons de la Paeria de Cervera, després de la seua entrega ahir per part del Llegat Gandarias. L’acte va comptar amb la presència de l’expresident del Parlament Europeu, Enrique Barón, viudo de Gandarias i president de la fundació que custodia el seu fons. Segons Barón, “cada quadre té un lloc en el qual ha d’estar i aquest havia d’estar a Cervera”.
La tela quedarà exposada a les parets de la seu consistorial.