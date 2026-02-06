El pla d'implantació de renovables atorga al Segrià 1.415 megawatts d’energia fotovoltaica i 2.373 d’eòlica
La comarca ja disposa actualment de més de 787 MW de potència en energia solar i més de 230 d’eòlica
El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) atorga al Segrià 1.415,9 megawatts d’energia solar fotovoltaica i 2.373,2 d’eòlica en l’horitzó de l’any 2050 per tal que la comarca contribueixi així amb els objectius de país en matèria de renovables. La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, va presentar dijous a la tarda els resultats preliminars del Pla als representants dels 38 municipis de la comarca. En l’àmbit fotovoltaic, la potència ja instal·lada i l’autoritzada o en tramitació ascendeix a 787,9 MW i aquests ja comptaran per a l’objectiu final. Igualment, en matèria eòlica, la potència ja instal·lada o en tràmit és de 230,3 MW, que també sumen.
En l’àmbit fotovoltaic, el Segrià acollirà 498,9 MW en edificis, 185,3 MW en espais artificialitzats (com ara pedreres o abocadors en desús), i 731,6 MW en espais no artificialitzats. En total, l’ocupació de sòl no artificialitzat per l’aprofitament fotovoltaic serà de 1.180 hectàrees, un 0,8% del total de la comarca.
La sessió també va servir perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s’ha elaborat el PLATER i les eines que el Govern posa a la seva disposició per tal que els municipis puguin ajustar la proposta inicial a la seva realitat i les seves preferències.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l’objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.