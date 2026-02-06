Transports assegura que la setmana que ve reobriran més línies de Rodalies i assenyala les de Lleida
Preveu que a l'abril estiguin eliminades totes les limitacions de velocitat
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que la setmana que ve reobriran més línies de Rodalies i ha assenyalat l'R13, l'R14 i l'RL4 –línies entre Lleida i Barcelona i Lleida Tarragona–. L'alt càrrec del ministeri espanyol ha indicat que el conjunt de la xarxa estarà "pràcticament" operativa en dues setmanes i a l'abril s'hauran eliminat totes les limitacions temporals de velocitat, que preveuen anar traient "progressivament".
En una entrevista a la 2Cat ha opinat que Rodalies requereix una "atenció singular" perquè és la xarxa "més complexa" de l'Estat i la que pateix més els impactes del canvi climàtic. Sobre la negociació amb els sindicats per evitar la vaga convocada a partir de dilluns, ha dit que hi ha "avenços" i s'ha mostrat "optimista".