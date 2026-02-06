Unes ‘Completes’ de rècord
La 180 edició de la cantata va reunir el nombre més elevat de participants de la seua història, amb 150 veus i 50 músics. L’alcalde de Tarragona i l’abat de Montserrat, convidats d’honor
Més de 1.200 persones van omplir ahir a la nit l’església de Santa Maria de Cervera en el Cant de les Completes, un dels actes més emblemàtics de la festa major d’hivern del Santíssim Misteri. La d’ahir va ser la 180 edició i la més multitudinària de la seua història en nombre d’intèrprets, amb prop de 150 veus i una cinquantena de músics del conservatori municipal.
El director, Xavier Puig, va assenyalar que “ara que s’han posat de moda els concerts participatius, cal dir que les Completes sempre ho han estat”. Puig va tornar a ser al capdavant de les Completes, igual que en els últims 29 anys. En l’apartat vocal, va repetir Sandra Roset com a soprano, mentre que es van estrenar el tenor Roger Padullés i el baríton Josep-Ramon Olivé. Els van acompanyar els membres de l’Agrupació Coral de Cervera i veïns que van voler afegir-se al cor popular.
Els orígens d’aquesta cantata religiosa i festiva es remunten al segle XIX. Va ser compost pels mestres de capella Joan Pont i Salvador Vidal per tal d’atansar els fidels a l’església mitjançant una combinació de peces litúrgiques i melodies populars.
Entre els convidats d’honor hi va haver l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i el pare abat de Montserrat, Manel Gasch, la presència dels quals va simbolitzar el vincle entre la clausura del Mil·lenari del monestir i l’inici del de la ciutat de Cervera.
També van acudir-hi altres representants eclesiàstics i membres de la comunitat mercedària de Sant Ramon, a més de veïns del poble del Tarròs, ja que la relíquia de la Vera Creu va arribar a la capital de la Segarra l’any 1540 gràcies a un soldat nascut en aquesta localitat.
La cerimònia va acabar amb la benedicció de la relíquia, el tradicional Ball de l’Àliga de Cervera al ritme de la Banda del Conservatori i el toc de campanes. La festa major del Santíssim Misteri es prolongarà fins aquest diumenge.