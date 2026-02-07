Un altre despreniment en una carretera i risc d’allaus al Pirineu
L’últim va ser ahir al Solsonès, on la caiguda de roques sobre la carretera C-451 a Llobera va bloquejar la calçada
La inestabilitat geològica després de setmanes de pluges ha provocat diversos despreniments sobre carreteres i camins de les comarques de Lleida. L’últim va tenir lloc ahir a Solsonès, on la caiguda de roques sobre la carretera C-451 a Llobera va bloquejar la calçada i va obligar a donar pas alternatiu al llarg del matí, mentre es portaven a terme treballs per netejar-la. La circulació en aquest tram havia recuperat la normalitat a la tarda, segons dades del Servei Català del Trànsit (SCT), que va registrar també altres despreniments a la xarxa viària catalana al llarg de la jornada.
La circulació al port de la Bonaigua va recuperar ahir la normalitat, després que la neu de dijous passat fes necessari l’ús de cadenes per recórrer aquest tram de la carretera C-28. Al marge de les incidències a la xarxa viària, les pluges al pla han provocat despreniments en edificis en diversos municipis. A Torrelameu, l’ajuntament reparava aquesta setmana els danys en un mur de la Casa de la Vila que va cedir el 29 de gener.
Després de les últimes nevades, el risc d’allaus era “marcat” a l’àrea del Pirineu que inclou Aran, la conca de la Pallaresa, la de la Ribagorçana i la Vall Fosca, segons de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El seu últim butlletí situa el risc d’allaus de neu a la zona en tres sobre cinc, per la qual cosa va recomanar “no confiar-se a qui vulgui fer” sortides a la muntanya. “Tres sobre cinc és el típic nivell en el qual hi ha accidents”, van afirmar fonts de l’ICGC, perquè en aquesta situació és freqüent relaxar les precaucions. El passat 18 de gener, un esquiador va morir a Aran després de quedar atrapat per la neu en una allau fora de les pistes de Baqueira Beret.
La pluja va tornar a caure ahir al pla de Lleida, encara que gairebé sempre per sota dels dos litres per metre quadrat, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Els pronòstics apunten a una jornada sense noves precipitacions per a avui, mentre que s’esperen més nevades a Aran i més pluja a les comarques del pla de Lleida per a demà diumenge.