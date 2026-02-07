TRIBUNALS
Els cinc nous jutges de Lleida juren el càrrec
A Catalunya se'n destinen un total de 39
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acollir ahir l’acte de jura o promesa dels 39 jutges que inicien la seua carrera en un òrgan judicial a Catalunya com a primera destinació.
Cinc jutges tenen destinació a Lleida: quatre a la Secció Civil i d’Instrucció dels Tribunals d’Instància de Cervera, la Seu d’Urgell, Tremp i Vielha i una altra plaça a Lleida en expectativa de destinació. Dimarts va tenir lloc l’entrega de despatxos amb Felip VI.