SEGRE

TRIBUNALS

Els cinc nous jutges de Lleida juren el càrrec

A Catalunya se'n destinen un total de 39

Vista general de la seu dels jutjats de Lleida. - SEGRE

Vista general de la seu dels jutjats de Lleida. - SEGRE.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acollir ahir l’acte de jura o promesa dels 39 jutges que inicien la seua carrera en un òrgan judicial a Catalunya com a primera destinació. 

Cinc jutges tenen destinació a Lleida: quatre a la Secció Civil i d’Instrucció dels Tribunals d’Instància de Cervera, la Seu d’Urgell, Tremp i Vielha i una altra plaça a Lleida en expectativa de destinació. Dimarts va tenir lloc l’entrega de despatxos amb Felip VI.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking