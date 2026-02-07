Fanals que funcionen amb energia solar, en proves a la zona de Partialles
La Paeria de Balaguer ha culminat la instal·lació de quatre fanals solars a les escales que connecten el carrer de la Giradeta amb el carrer Serra Vicenta, al barri de Partialles, dins de la zona del Secà. Aquesta actuació respon a la reclamació veïnal de reforçar la il·luminació d’aquest pas, fins ara amb carències importants, per motius de seguretat.
La paera d’Urbanisme, Laia Vilardell, va destacar que aquest espai quedava molt fosc de nit i això generava inquietud entre els veïns. Va afegir que el projecte s’impulsa com una prova pilot, ja que les noves lluminàries funcionen exclusivament amb energia solar i no requereixen connexió elèctrica. Si el resultat és satisfactori, el consistori valorarà la possibilitat d’aplicar el mateix sistema en altres punts de la localitat.
La instal·lació s’ha portat a terme per personal tècnic de la mateixa Paeria, la qual cosa ha permès abaratir costos a l’actuació. La inversió ascendeix a uns 1.700 euros, finançats amb fons municipals. Paral·lelament, s’ha impulsat un treball de millora de la vegetació de l’entorn, dins del programa Treball als Barris, amb l’objectiu d’optimitzar l’accessibilitat i la visibilitat de l’àrea de la zona del Secà.