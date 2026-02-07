ECOLOGIA
Generalitat i pagesos pacten ‘alliberar’ 2.000 hectàrees de sòl per posar fruiters a les zepes
El Govern descatalogarà terrenys que Aigües del Segarra-Garrigues ha anat comprant per crear hàbitats per a les aus. La superfície es podrà conrear segons els límits de cada àrea i la dotació de reg
Representants de les conselleries de Territori i d’Agricultura i de les sis organitzacions que integren la Comissió de les Zepes (Asaja, Conills o Pagesos, Gremi de la Pagesia, JARC, la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues i Unió de Pagesos) van acordar ahir a Tàrrega descatalogar els terrenys que ha anat adquirint i arrendant ASG (Aigües del Segarra-Garrigues) dins de les zepes o zones de protecció d’aus dels secans de Lleida perquè pagesos de la zona puguin conrear una superfície equivalent de fruiters.
La majoria d’aquestes terres estan catalogades com a cultius llenyosos. ASG no les conrea, sinó que les dedica a ampliar l’hàbitat de les aus estepàries que van originar la declaració de les zepes, en un procés similar als de custòdia del territori que subscriuen empreses i entitats conservacionistes. Aquesta baixa permetria alliberar una superfície similar per conrear fruiters, més rendibles que cereals i farratges quan es tracta de petites explotacions familiars.
L’últim recompte d’ASG xifrava la superfície susceptible de descatalogació en 1.980 ha, tot i que l’objectiu màxim és arribar a les 3.400.
El canvi, que el Govern ha d’acordar amb ASG, tindria alguns condicionants. L’extensió dels nous camps de fruiters estaria supeditada a no superar la limitació del 20% de sòl en cada zepa i la posada en marxa restringida a les zones amb dotació de reg de 3.500 m3/ha anuals o més.
“En moltes zones s’ha arribat al màxim i no es poden posar més fruiters”, assenyala Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, que destaca l’objectiu central de la mesura: “Hem de facilitar que els joves puguin plantar i que es pugui viure al territori. Molta gent no voldrà conrear, però hem d’aconseguir que no hi hagi impediments per a qui sí que vulgui fer-ho”. “Es tracta que qualsevol agricultor pugui posar aquesta superfície de fruiters a les zepes”, anota Carol Aixut, d’Unió de Pagesos. La taula va acordar ahir abordar la situació de les finques amb terrenys inclosos i exclosos de les zepes i del reg per unificar la seua situació (o tot zepa o res, o tot reg o res), i els representants del Govern van reafirmar el compromís de destinar set milions anuals a compensar els agricultors per les limitacions derivades de les zones de protecció d’aus. “Després de 25 anys comencem a posar els fonaments per a una gestió correcta de les zepes. La Generalitat comença a entendre que aquest sistema causa danys en l’agricultura tradicional”, va assenyalar el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué.
Llum verda a la instal·lació de plantes de compostatge i biogàs
Els representants de les organitzacions agràries i de la Generalitat van acordar ahir avalar la ubicació de plantes de biogàs i de compostatge de dejeccions a les àrees declarades zepa sempre que compleixin el requisit de tractar únicament matèria orgànica (llot i purins) i que aquesta tingui origen local. Fins ara, el Govern rebutjava aquesta possibilitat, tot i que estava inclosa en la normativa. Les autoritzacions seran debatudes en l’òrgan rector de cada zepa una vegada es creïn. D’altra banda, la conselleria d’Agricultura ha abonat 2,8 milions d’euros a 23 canals afectats per la sequera.