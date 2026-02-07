INSTAL·LACIONS
Ferrocarrils de la Generalitat inverteix 136.000€ en el Parc Astronòmic del Montsec
En obres de reparació de la façana de l'edifici principal
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha tret a licitació obres de reparació de patologies a la façana de l’edifici principal del Parc Astronòmic del Montsec, a Àger.
Aquesta intervenció té com a objectiu millorar la seguretat, l’estanquitat i l’eficiència de l’immoble, garantint-ne la plena operativitat i la qualitat del servei que ofereix als visitants.
Els treballs contemplen la demolició i reconstrucció de murs defectuosos, la impermeabilització de diverses zones i la instal·lació de nous elements estructurals. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 39.984 euros.
També ha licitat la reforma parcial de la sala celòstat del mateix edifici, amb una inversió de 96.000 euros. Aquesta intervenció busca millorar la seguretat i el confort de l’espai.