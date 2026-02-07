El Govern anuncia el desbloqueig del tram Xerallo-El Pont de l'Eix Pirinenc i la propera millora de Comiols
El conseller Dalmau a Tremp, en la trobada Connectem el Pirineu
El conseller de Presidència en funcions de President, Albert Dalmau, ha anunciat aquest matí a Tremp, en l’obertura de la trobada Connectem el Pirineu, que avui mateix surt a licitació l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la millora del tram de la N-260 (Eix Pirinenc) entre Xerallo i el Pont de Suert, que estava encallat des de fa trenta anys. Ha detallat que una de les obres que preveu és un túnel de 2 quilòmetres dins d’una actuació de 6 quilòmetres entre Perves i Viu de Llevata. Aquest projecte forma part de les encomandes de gestió del Govern de l’Estat al de la Generalitat. En aquest sentit, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat que la N-260 és "l’espina dorsal de la mobilitat al Pirineu".
Dalmau també ha anunciat que avui es liciten les obres de millora del port de Comiols entre Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, perquè puguin començar la pròxima tardor. El seu pressupost és de 22 milions d’euros. Així mateix, ha indicat que ben aviat sortiran a concurs la millora de la C-28 a la zona de Sorpe per 10,5 milions, i uns altres 3 milions per a actuacions de prevenció d’allaus a la Bonaigua.
A més, ha avançat que al març es licitarà el primer tram de la instal·lació de fibra òptica en els 433 quilòmetres de l’Eix Pirinenc. Serà el de Puigcerdà a La Seu d’Urgell, de 47 quilòmetres. "No es pot tolerar que hi hagi una Catalunya de dos velocitats. El Pirineu no és una quota, sinó una terra d’oportunitats", ha manifestat.