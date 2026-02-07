SEGRE

El Govern anuncia el desbloqueig del tram Xerallo-El Pont de l'Eix Pirinenc i la propera millora de Comiols

El conseller Dalmau a Tremp, en la trobada Connectem el Pirineu

El conseller Albert Dalmau, dirigint-se a l’escenari de la sala La Lira de Tremp, on se celebra la jornada.

El conseller Albert Dalmau, dirigint-se a l’escenari de la sala La Lira de Tremp, on se celebra la jornada.Amado Forrolla

Publicat per
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

Creat:

Actualitzat:

El conseller de Presidència en funcions de President, Albert Dalmau, ha anunciat aquest matí a Tremp, en l’obertura de la trobada Connectem el Pirineu, que avui mateix surt a licitació l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la millora del tram de la N-260 (Eix Pirinenc) entre Xerallo i el Pont de Suert, que estava encallat des de fa trenta anys. Ha detallat que una de les obres que preveu és un túnel de 2 quilòmetres dins d’una actuació de 6 quilòmetres entre Perves i Viu de Llevata. Aquest projecte forma part de les encomandes de gestió del Govern de l’Estat al de la Generalitat. En aquest sentit, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha destacat que la N-260 és "l’espina dorsal de la mobilitat al Pirineu".

Dalmau també ha anunciat que avui  es liciten les obres de millora del port de Comiols entre Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, perquè puguin començar la pròxima tardor. El seu pressupost és de 22 milions d’euros. Així mateix, ha indicat que ben aviat sortiran a concurs la millora de la C-28 a la zona de Sorpe per 10,5 milions, i uns altres 3 milions per a actuacions de prevenció d’allaus a la Bonaigua.

A més, ha avançat que al març es licitarà el primer tram de la instal·lació de fibra òptica en els 433 quilòmetres de l’Eix Pirinenc. Serà el de Puigcerdà a La Seu d’Urgell, de 47 quilòmetres. "No es pot tolerar que hi hagi una Catalunya de dos velocitats. El Pirineu no és una quota, sinó una terra d’oportunitats", ha manifestat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking