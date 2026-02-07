SUCCESSOS
Investiguen una onada de robatoris en 4 dies en cases a Ivars d’Urgell
Els lladres s’han emportat joies i diners entre dijous de la setmana passada i dilluns d’aquesta. Els Mossos els investiguen i han incrementat el patrullatge
Onada de robatoris en domicilis d’Ivars d’Urgell que els Mossos d’Esquadra estan investigant. La Policia catalana compta amb cinc denúncies malgrat que altres fonts van afirmar que hi va haver un total de nou assalts, entre consumats i temptatives, entre dijous de la setmana passada i dilluns d’aquesta.
Els assalts comparteixen un mateix patró: els autors van accedir als habitatges quan no hi havia ningú a l’interior, van actuar a plena llum del dia i els cometien en qüestió de minuts. Diners i joies és el botí que es van emportar els delinqüents. Veïns del municipi van assenyalar ahir a aquest diari que la successió d’assalts ha generat inquietud, especialment pel fet que es produïssin en horari diürn, quan part de la població es troba fora per feina o un altre motiu.
Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant i, paral·lelament, han incrementat la presència policial a la localitat i han intensificat mesures preventives com controls a la via pública. El principal objectiu és dissuadir els delinqüents de nous assalts i, alhora, obtenir indicis que permetin identificar els responsables, ja sigui a través de la vigilància, comprovacions de vehicles o recopilació d’informació.
Fa menys d’un mes hi va haver una onada de robatoris a Torrelameu. Va ocórrer el 19 de gener durant la festa major de Sant Sebastià durant l’últim acte festiu, el concert i el ball que va tenir lloc a la Casa de la Vila. Va ser un acte que va congregar nombrosos veïns, la qual cosa va servir perquè lladres aprofitessin per robar en tres cases i intentar-ho en una quarta. Els robatoris es van registrar entre les 19.30 i les 21.00 hores als carrers Pintor Viladrich, Vilanova de la Barca i la Bassa.
En aquests casos, els Mossos demanen als veïns “estar atents a qualsevol persona sospitosa o amb comportaments estranys. Davant de qualsevol dubte o temor, s’ha d’alertar el 112”. En el cas de patir un robatori, recomanen no tocar res de l’habitatge, facilitar totes les dades a la policia i no enfrontar-se mai als lladres.