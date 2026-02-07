TURISME
Josa i Tuixén crea una ruta digital per donar a conèixer la població
El vicepresident del patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va visitar ahir Josa i Tuixén per conèixer els projectes executats a la localitat amb el suport econòmic de la corporació provincial, entre els quals destaquen una gimcana digital que permet conèixer Tuixén, o un joc de realitat virtual que permet als visitants del Museu de les Trementinaires preparar un ungüent natural en una rèplica virtual de la cuina d’una curandera.