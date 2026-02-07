MOBILITAT
Les línies R13, R14 i RL4, sense busos la setmana que ve però encara amb la velocitat limitada
Transports confia que tota la xarxa catalana sigui “operativa” en dos setmanes i a alçar les restriccions a l’abril. Sindicats i usuaris posen en dubte aquest calendari i avisen de retards en tots els trens. CCOO, UGT i Semaf mantenen la vaga de la setmana vinent al sector ferroviari
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va assegurar ahir que Renfe reobrirà la setmana que ve tot el traçat de les línies R13 (Lleida-Barcelona via Valls); R14 (Lleida-Barcelona per Tarragona i Reus) i RL4 (Lleida-Terrassa), fet que permetrà suprimir el servei per carretera al qual havien de recórrer fins ara els usuaris en les tres circulacions: entre Lleida i Sant Vicenç de Calders en el cas de l’R13, entre Vinaixa i Reus en l’R14 i entre Cervera i Terrassa en l’RL4. L’RL3 ja funciona entre Lleida i Cervera. Santano, tanmateix, va puntualitzar que aquestes reobertures no acabaran amb les limitacions de velocitat que es mantenen des de fa setmanes en les tres línies, i que a l’RL4 obliguen els trens a circular a menys de 50 quilòmetres per hora en dos trams diferents.
No obstant, el secretari d’Estat va confiar que aquestes restriccions i també les que afecten la resta de la xarxa ferroviària catalana des del 20 de gener es vagin limitant “gradualment” i s’eliminin a l’abril. “Tindrem el conjunt de la xarxa operativa en dos setmanes”, va afirmar Santano.
“Tindran molta feina”
L’anunci va generar dubtes en els sindicats i també en els usuaris, que van coincidir a apuntar que si es mantenen les limitacions per velocitat, el servei ferroviari de la setmana vinent pot ser “un despropòsit”. Així ho va considerar Alberto Puivecino, secretari general del Sector Ferroviari de CCOO de Lleida, que va afegir que l’única manera d’evitar-ho és “fent uns nous horaris”. Puivecino també va posar en dubte que Rodalies recuperi la normalitat a l’abril. “Tindran molta feina, perquè hi ha moltes limitacions de velocitat”, va assegurar.
Per la seua banda, Francisco Cárdenas, responsable d’UGT Renfe a Catalunya, també es va mostrar escèptic sobre les previsions del Govern central, i va afirmar que “només fa falta veure l’exemple de Gelida, on es repara un talús des de fa tres setmanes. Quants talussos caldrà reparar o revisar a tot Catalunya?”, es va preguntar.
Per la seua part, el portaveu d’Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, va voler esperar a saber “quin servei pretenen oferir als usuaris”, i va indicar que el més probable és que els problemes continuïn “si els trens continuen arribant tard”.
Sindicats, entitats i associacions d’usuaris de Lleida seran presents avui en les dos manifestacions convocades per denunciar el caos ferroviari de les últimes setmanes. Al migdia se celebra la protesta impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana, mentre que a les 17.00 hores serà el torn de la marxa promoguda per entitats d’usuaris. UGT va confirmar que assistirà a aquesta última per reivindicar un augment de la plantilla a Renfe i revisions periòdiques cada cert temps “semblants a les que passen els edificis”. CCOO, per la seua part, se centra en la creació d’un protocol “exhaustiu” per definir les actuacions que hauran d’abordar Renfe i Adif davant de condicions meteorològiques adverses. Mentrestant, el portaveu d’Usuaris Avant Catalunya, Kevin Bruque, va indicar que reivindicaran “poder arribar a Barcelona, que és on treballem la majoria de nosaltres, a una hora correcta”, a més d’implementar un Avant a les 6.00 hores i potenciar els Regionals de Lleida, que “ara mateix no són una alternativa”.
Paral·lelament, CCOO, UGT i el sindicat de maquinistes Semaf continuaran negociant amb el ministeri de Transports davant la vaga convocada del 9 a l’11 de febrer, ja que les organitzacions sindicals van decidir mantenir les aturades després de reunir-se per tercera vegada amb el ministre Óscar Puente. Segons els tres sindicats, no es van concretar les mesures que reivindiquen en matèria pressupostària ni tampoc en seguretat i qualitat ferroviàries, aspectes en els quals exigeixen un canvi estructural. CCOO de Lleida va anunciar, per la seua part, que secundarà la convocatòria.
Junts demana rescindir el contracte amb Renfe
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, va assegurar ahir que les interrupcions de Rodalies dels últims dies són un incompliment del contracte de prestació del servei, i va assegurar que el Govern podria rescindir l’acord i entregar el servei a Ferrocarrils. Per la seua part, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho va descartar i va apuntar que “el camí és el de la col·laboració”.
ERC exigeix la gestió catalana de Rodalies
La diputada lleidatana d’ERC al Congrés, Inés Granollers, va assegurar ahir que la gestió catalana de Rodalies és una urgència, i va demanar aconseguir-la “com més aviat millor”. Granollers també va cridar a assistir a la protesta unitària de demà a la tarda a Barcelona per protestar contra el caos ferroviari de les últimes setmanes. A més, també va explicar que amb el nou finançament “Catalunya guanya sobirania i redueix el dèficit fiscal”.
Ja només queden deu hospitalitzats
El nombre de ferits en l’accident ferroviari del 18 de gener a Adamuz (Còrdova) i que encara segueixen hospitalitzats va baixar ahir de tretze a deu, un dels quals a l’UCI.