El mercat de rebaixes de Balaguer, amb unes vint parades
Al llarg del matí en un tram del passeig de l’Estació de Balaguer. Amb descomptes en tota mena de productes
Una vintena de comerços de la capital de la Noguera van participar ahir en la trenta-dosena edició del Mercat de Rebaixes d’hivern que va organitzar l’Associació de Comerciants de Balaguer en un tram del passeig de l’Estació. Durant el matí, establiments de roba, sabates, complements i productes de la llar van oferir descomptes als clients per liquidar els estocs de la temporada. Fonts de l’entitat van apuntar que aquest tipus d’iniciatives posen en relleu la importància de donar suport al petit comerç davant de la competència de les grans superfícies. El mercat de les rebaixes va comptar amb el suport de la Paeria de Balaguer, Som Comerç Balaguer i la Generalitat per fomentar el comerç local. L’entitat organitza al llarg de l’any diferents mercats de temporada per retirar estocs amb uns preus més rebaixats. Així mateix, organitzen campanyes comercials per fomentar el comerç de proximitat i de barri, amb actuacions en directe, sortejos de productes i vals de descompte, entre altres iniciatives. Des de l’associació van explicar que el mercat està “molt consolidat” i van assenyalar la bona afluència de públic durant el matí.