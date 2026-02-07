Modernizen eth hilat d’aigua e es desaigües
Completat eth hilat de sanejament e collectors tà guanhar eficiéncia. Inversion de lèu 600.000 euros en andues òbres
Les a finalizat es òbres de milhora des collectors ena zòna nòrd, entre era rotonda de Cafisa e eth passeg Escamon. Aguesti trabalhs supausen modernizar es infrastructures idrauliques locaus e optimizar era gestion deth sanejament. Eth baile, Andreu Cortés, a explicat que dempús des episòdis de ploges e nheuades intenses s’a procedit a nivelar es passi de pedanhs damb graua e aglomerat, e a recuperar es zònes verdes damb tèrres vegetaus. Era intervencion complemente es òbres que s’amièren a tèrme ena tardor est’an passat ena zòna deth cementèri. Segontes eth maxim representant dera localitat, aguesta intervencion permet milhorar eth hilat de collectors, solucionar problèmes derivadi des aiguats de 2013 e aumentar era eficiéncia ena remassada d’aigües residuaus.
Es òbres an estat finançades damb ua subvencion dera Deputacion de 150.000 euros. De forma parallèla, an començat es òbres de manteniment en hilat d’aigua potabla enes depòsits de Cauvèra e hònt de Savièla, substituïnt 400 mètres de canerades antigues. S’auance ena optimizacion, deteccion de pèrtes e eficiéncia idrica, damb impermeabilizacion de vassi, renovacion de trams e naui idrants tà emergéncies. Era distribucion ei garantida pendent es dues setmanes d’òbres, finançades peth Departament de Miei Ambient e era ACA damb 450.000 euros.