INFRAESTRUCTURES
Nou lliscament al costat de l’estrep dret de la presa de Sant Salvador, a 5 km del Cinca
Actuació urgent d’Acuaes per evitar la ruptura del canal del sobreeixidor sobre un pendent que suporta la presa. I evitar així possibles danys aigües avall en municipis del Baix Cinca i del Segrià
Acuaes, l’empresa d’infraestructures del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica), ha iniciat una actuació d’urgència per evitar que es trenqui la conducció del sobreeixidor de la presa de Sant Salvador, al canal de Saidí, amb una estabilitat que es veu amenaçada per humitats als sòls sobre els quals discorre.
El canal passa pel turó de terreny natural (no alterat per les obres del pantà) sobre el qual es recolza la presa, que és de materials lliures (terra i roca compactada sense encimentar). Un eventual lliscament o ruptura genera el risc, possible però improbable, de desestabilitzar el pendent que suporta l’estrep dret de la presa.
L’aparició de les humitats en la infraestructura hidràulica fa uns dies que genera inquietud en poblacions riberenques del Cinca com Albalat, Alcolea, Bellver i Osso, situades als voltants de l’embassament i al costat del riu, que seria la via de sortida natural de l’aigua cap al Baix Cinca i el Baix Segre.
Les pluges dels últims mesos, amb precipitacions de 104 a 133 l/m2 el desembre i el gener als pluviòmetres més propers (Montsó, Fraga, Sant Esteve i El Ciego) han generat una alerta.
“S’han detectat humitats sota el canal, i s’estan col·locant materials per evitar que es trenqui”, van explicar fonts d’Acuaes, que van remarcar que l’actuació “no afecta el cos de la presa, que és de materials lliures i en la qual no s’han detectat humitats ni cap altre problema”. “El canal del sobreeixidor discorre pels laterals de la presa, que són terrenys naturals en els quals es recolza l’embassament”, van anotar.
El pantà de Sant Salvador, que ahir contenia 108 hm3 i estava ple al 78,8% de la capacitat, ja va registrar la primavera passada un altre incident de consideració quan es va produir un lliscament de l’escullera situada entre l’estrep dret de la presa i la presa del sobreeixidor.
El moviment, localitzat al costat de la presa en la part interior, la del vas, va obligar la CHE a limitar al 90% l’ompliment del pantà. “L’escullera no suposa cap problema”, van indicar les mateixes fonts.
El lliscament es va detectar abans de les pluges hivernals
El lliscament del canal del sobreeixidor de l’embassament de Sant Salvador es va detectar abans que les intenses pluges d’aquesta tardor i hivern accentuessin la seua magnitud. De fet, Acuaes va licitar la “modificació de la geometria del sobreeixidor” i l’“estabilització del lliscament del canal” al setembre, quan acabava la campanya de regs en la qual es va produir el corriment de l’escullera, i els va adjudicar el 18 de desembre a l’empresa valenciana Vilor per 402.500 €. La maquinària que es veu aquests dies és de la firma tamaritana José Pociello. Els treballs consisteixen a col·locar material que estabilitzi els sòls moguts sobre els quals passa el canal.