Nou vial segur entre Albesa i les piscines
Albesa va aprovar els comptes de 2,4 M€ per a aquest exercici. Prioritza la salut amb la retirada de l’amiant de les canonades
Albesa ha aprovat el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 2,4 milions d’euros i centra les principals inversions en la millora de la xarxa d’aigua potable i la construcció d’un nou vial que connectarà el nucli urbà amb la zona esportiva i les piscines municipals.
El nou vial d’accés a la zona esportiva oferirà una alternativa a circular per la carretera de Lleida pel Camí del Riu. Tindrà cinc metres d’ample amb tres carrils separats: un per a automòbils, un carril bici i un per a vianants. La inversió s’estima en 300.000 euros, dels quals 150.000 provindran d’una subvenció de Trànsit. El nou traçat millorarà la seguretat dels veïns que es desplacen a les piscines i evitarà girs perillosos a la carretera cap a Lleida.
Una altra de les actuacions previstes és l’eliminació total del fibrociment de les conduccions d’aigua. En aquest àmbit s’invertiran 164.000 euros, amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. És una actuació que va començar en el seu dia amb la retirada d’aquest material tòxic de les cobertes dels dipòsits d’aigua, en els quals es van instal·lar noves teules aïllants. Ara està previst substituir els últims trams de canonades amb fibrociment.
Per la seua banda, l’alcalde, Antoni Balasch, va apuntar que encara queden alguns trams de conducció d’aigua amb amiant i que, amb aquests treballs, tota la xarxa de l’aigua quedarà modernitzada.