Preinscripció massiva de la Paeria de Balaguer per intentar salvar la línia d’I3
Crida de la Paeria, que organitza una jornada per reunir sol·licituds. Davant la previsió d’Educació de tancar-la al Gaspar de Portolà
La Paeria de Balaguer reforçarà l’orientació a famílies per aconseguir el màxim de preinscripcions possibles a I3. D’aquesta manera espera evitar el tancament de la segona línia d’educació infantil a l’escola Gaspar de Portolà el curs vinent. Per al govern municipal és clau que les famílies amb nens i nenes de tres anys formalitzin la sol·licitud dins del termini (entre el 4 i el 12 de març) per poder mantenir l’oferta educativa actual, davant la voluntat d’Educació de suprimir un grup en aquest centre.
Per això, l’ajuntament ha organitzat una jornada informativa dirigida a les famílies que iniciaran el procés de preinscripció escolar, tant en educació infantil com a secundària. Tindrà lloc el 19 de febrer a la sala d’actes de la Paeria i s’emmarca en el projecte comunitari Arrels i ales dins del Pla Educatiu d’Entorn per acompanyar les famílies en les transicions educatives i reduir la desinformació i l’angoixa associades a aquests tràmits.
L’alcaldessa, Lorena González (PSC), va explicar ahir la importància de fer les preinscripcions dins del termini “per tenir una radiografia del nombre d’alumnes que començaran I3”. Va recordar que la consellera d’Educació, Esther Niubó, va advertir en una visita a Balaguer que l’única manera de conservar línies educatives és mantenir les xifres de preinscripció en nivells similars als d’anys anteriors. Per això, González va fer una crida a les famílies amb fills que hagin de començar I3 perquè formalitzin la preinscripció al març.
Segons la Paeria i la comunitat educativa del Gaspar de Portolà, només amb els nens i nenes que el curs que ve s’incorporaran a I3 en aquest centre ja es comptabilitzen dinou alumnes, tots amb germans escolaritzats allà. Si es tanca la segona línia, adverteixen, seria impossible incorporar noves famílies, fins i tot si l’escola fos la seua primera opció per proximitat o per projecte educatiu.
El departament d’Educació, per la seua part, vincula el tancament a l’evolució demogràfica i calcula que Balaguer tindrà el curs vinent 115 alumnes d’I3, repartits ara en vuit línies: tres en centres concertats i cinc en públics. La ràtio mitjana actual és de 19 alumnes per aula i, arran del tancament d’un grup, baixaria a entre 13 i 14. Tanmateix, les dades del padró per al curs 2027‑2028 apunten a un repunt de l’alumnat, amb una estimació de 135 nens a I3, fet que obligaria a reobrir la línia que ara es vol suprimir.
Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) afirmen, a més, que hi ha una diferència al cens i que ja el curs vinent hi hauria prou alumnes per mantenir l’oferta, per la qual cosa reclamen a Educació que reconsideri la seua decisió. És una petició que també va fer la Paeria, que va proposar mantenir la línia com a “prova pilot” amb una ràtio inferior a la que dicta la normativa, com a possible model per a altres centres de Catalunya.
La jornada del proper dia 19 es dirigeix a les famílies amb fills que començaran la preinscripció a I1, I2 i I3, així com primer d’ESO. Les famílies amb fills nascuts en els anys 2023, 2024, 2025 i 2014 rebran una carta de l’àrea d’Educació de l’ajuntament informant-los d’aquesta iniciativa. També es donarà a conèixer el calendari de portes obertes dels centres educatius de la capital de la Noguera.