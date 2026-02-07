EMERGÈNCIES
Puigcerdà es quedarà sense bombers voluntaris
Es convertirà en un parc professional
El parc de Bombers de Puigcerdà, que compta amb 165 anys d’història, passarà a ser un parc professional l’abril vinent. Davant d’aquest fet, l’Associació dels Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) ha denunciat a X que “coaccionen amb fer fora” els voluntaris. Tanmateix, des de la direcció de Bombers van afirmar ahir que “la Direcció General es va reunir amb l’Associació de Bombers Voluntaris de Puigcerdà per valorar conjuntament la seua possible reconversió en un parc mixt”. L’associació va decidir no optar per aquesta fórmula i, en un exercici de responsabilitat i coherència amb els seus valors, va acordar que era el moment de donar pas a una nova realitat. Aquesta decisió va ser respectada per la Direcció General. Afegeixen que “davant d’aquesta situació, es va oferir al col·lectiu de bombers voluntaris de Puigcerdà la possibilitat de mantenir la seua condició mitjançant l’adscripció a algun dels parcs de la Cerdanya (Alp, Bellver o Llívia), amb l’objectiu de garantir el compliment del criteri d’isòcrones (temps de desplaçament de 20 minuts)”. Els parcs professionals més pròxims fins ara són els de la Seu i Guardiola de Berguedà.