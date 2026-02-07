ECOLOGIA
Redueixen el niu de cigonya al campanar de Mollerussa
A l’apreciar risc de despreniments
Mollerussa va acollir ahir els treballs per reduir el volum i pes del niu de cigonya sobre el campanar de l’església de San Jaime. La intervenció, feta amb una grua de gran altura per tècnics d’una associació especialitzada, va obligar a tallar al trànsit el carrer la Creu per garantir la seguretat a l’entorn. La retirada es va fer de forma progressiva, amb eines per rebaixar el niu a poc a poc i evitar despreniments perillosos. Posteriorment, l’empresa adjudicatària del servei de neteja municipal va ser l’encarregada d’escombrar les restes que van caure al carrer. Segons van explicar els tècnics, la periodicitat d’aquest tipus d’intervencions varia segons la colònia, ja que hi ha exemplars que aporten més branques i d’altres, menys. L’actuació s’ha fet just abans de l’inici de la reproducció, quan les cigonyes comencen el festeig. Val a destacar que la neteja d’aquest niu va ser impulsada per l’ajuntament després d’una valoració dels Agents Rurals i la Policia Local, que van alertar del risc de despreniment a causa del volum que havia assolit el niu. Els treballs s’emmarquen en encàrrecs del departament de Territori de la Generalitat.