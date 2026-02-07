ENERGIA
El Segrià haurà de superar la potència de Vandellòs i Ascó amb eòlica i solar
Segons la planificació de la Generalitat, que assigna a la comarca 3.789 MW com a objectiu per al 2050 . Davant dels 3.146 MW que sumen les dos nuclears catalanes
El Segrià haurà de superar amb centrals eòliques i solars la potència de les dos nuclears catalanes, Ascó i Vandellòs. Aquest és l’ambiciós objectiu que la planificació territorial d’energies renovables (plater) de la Generalitat assigna a la comarca per a l’any 2050. Aquest pla iniciarà la tramitació a primers d’any i haurà d’assignar a cada municipi de Catalunya una quota mínima d’energies netes.
En el cas del Segrià, el plater proposa un objectiu de 3.789 megawatts (MW), dividits entre 1.416 MW d’energia solar i 2.373 MW d’eòlica. Aquesta potència supera folgadament els 3.146 MW que sumen les dos nuclears catalanes, entre els 1.087 de Vandellòs i els 2.059 que sumen els dos reactors d’Ascó I i II. La previsió de la Generalitat per a la comarca supera també la potència de tots els projectes plantejats en els últims anys a tota la província de Lleida per desplegar molins de vent i plaques fotovoltaiques.
La planificació de la Generalitat per al Segrià preveu que, dels 1.416 MW d’energia solar assignats com a objectiu a la comarca, 499 MW s’instal·lin sobre edificis, 185,3 MW en espais alterats per la intervenció humana com pedreres i abocadors en desús i 713 MW en àrees sense alterar per activitats humanes. Aquestes últimes ocuparien una superfície de 1.180 hectàrees, el 0,8% de la superfície de la comarca.
Pel que fa a l’energia eòlica, el projecte del plater planteja una potència de 2.373 MW. Això suposaria centenars de nous aerogeneradors que se sumarien als ja existents.
Les centrals solars en servei, autoritzades i en tramitació al Segrià, sumen actualment 788 MW, mentre que els parcs eòlics i en projecte suposen un total de 230 MW. La potència d’aquests molins de vent i panells solars, una vegada en servei, formarien part de l’objectiu d’energies renovables de la comarca.
La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Anna Camp, va presentar aquesta setmana a Lleida les previsions del pla d’energies renovables de la Generalitat davant de representants dels ajuntaments de la comarca a la seu del consell del Segrià.