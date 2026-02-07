El trajecte de Lleida fins a Vinaixa, en bus o amb tren
Les incidències a la xarxa obliguen els viatgers de l’R13 i l’R14 a combinar trens i autobusos, una situació que el Govern confia a resoldre a partir de la setmana vinent.
El desgavell que afecta tota la xarxa ferroviària de Catalunya des del passat 20 de gener ha obligat Renfe a implementar un reforç extraordinari a través d’autobusos, que a l’R13 i l’R14 han provocat una circumstància curiosa. La segona d’aquestes línies connecta Lleida amb Vinaixa amb tren, i des d’allà els viatgers poden seguir el seu trajecte fins a Barcelona en un autobús que els porta a Reus. Per continuar fins a la capital catalana han d’agafar un tren de l’R15. Es tracta d’un servei del qual també es poden beneficiar els usuaris de l’R13, però Renfe ofereix una altra variable als viatgers d’aquesta última línia: un autobús directe fins a Sant Vicenç de Calders des de l’estació de Lleida-Pirineus. Per seguir fins a Barcelona, en aquest cas, hi ha fins a cinc línies per elegir: l’R2 Sud, l’R15, l’R16, l’R17 i també l’R14. Consultada per aquesta circumstància, la companyia va adduir que les limitacions de velocitat que s’han imposat “han obligat a posar a disposició dels viatgers aquesta combinació”. Si tot va com ha previst el Govern central, no obstant, ni uns ni altres no necessitaran recórrer a l’autobús per arribar a la seua destinació a partir de la setmana vinent.