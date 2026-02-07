INSTAL·LACIONS
Veïns d’Artesa de Segre, sense aigua de l’aixeta per beure i cuinar
Per terbolesa en quatre pobles del municipi
Els veïns dels pobles de Coll de Rat, Vilves, Tudela i Serò, a Artesa de Segre, no poden beure aigua de l’aixeta ni utilitzar-la per cuinar perquè surt tèrbola. L’ajuntament adverteix de la detecció de nivells de terbolesa a la xarxa per sobre del límit i recomana “abstenir-se de consumir aigua de la xarxa per beure o cuinar”.
L’alcalde, Francesc Puigpinós, va explicar que l’origen de la incidència es troba en la mateixa captació, arran de l’episodi de pluges dels últims dies. “Aquests pobles capten directament del riu Segre i d’allà passa a un dipòsit. Amb les últimes tempestes, l’aigua surt tèrbola i no és apta per al consum”, va detallar.
Va recordar que el consistori disposa d’un pla director de la xarxa d’aigua municipal, però va lamentar que encara no s’han executat les obres necessàries per evitar situacions similars. En aquest sentit, va subratllar que “per a aquest any és una prioritat per al consistori frenar la falta d’inversió en la xarxa d’aigua dels pobles” i avançar en la modernització de les instal·lacions.
L’alcalde no va poder concretar fins quan es mantindran les restriccions, ja que la normalització del servei dependrà de l’estat de l’aigua del riu Segre. No obstant, el primer edil va confiar que aquesta situació es podrà resoldre “aviat”.