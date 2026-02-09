DELINQÜÈNCIA
Detenen a Lleida una banda itinerant de lladres de cases i recuperen joies i objectes valorats en més de 100.000 euros
Al ser un grup itinerant a nivell estatal, portaven a terme campanyes de fins a cinc dies de durada
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van arrestar a finals de gener a Lleida quatre homes acusats de formar part d’un grup criminal itinerant especialitzat a robar en cases i que actuava a nivell estatal. Els imputen vint-i-cinc assalts en habitatges de Barcelona, Girona, Madrid, Àlaba, Guipúscoa i Cantàbria.
Residien a Barcelona i van ser arrestats en una estació de servei de Lleida quan tornaven del País Basc. Van recuperar més de 6.000 euros en efectiu, joies i altres objectes valorats en més de 100.000 euros.
Els lladres utilitzaven sempre el mateix modus operandi: actuaven quan ja era fosc, aprofitant l’absència de les víctimes a l’interior i accedien a l’immoble després de saltar les tanques perimetrals i forçar finestres per sostreure objectes de valor, com joies, rellotges i diners.
Al ser un grup itinerant a nivell estatal, portaven a terme campanyes de fins a cinc dies de durada, arribant fins i tot a cometre entre quatre i cinc robatoris en una mateixa tarda. No descarten que n’hagin comès una vintena més.