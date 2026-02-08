ESTABLIMENTS
Una cadena de gimnasos obrirà a Cappont aquest any
De Fitness Park, que ja en té un a Noguerola i en preveu un altre a Torre Salses. S’inaugurarà durant el segon semestre
La cadena Fitness Park obrirà aquest any a Cappont el seu segon gimnàs a la capital després del que va posar en marxa a la plaça Noguerola l’agost del 2024. Estarà ubicat al número 24 del carrer Pere de Cabrera i serà un espai en el qual oferirà entrenament personalitzat, equips d’alta qualitat i serveis de dutxa, taquilles i aparcament privat en els seus 1.500 metres quadrats de superfície. Segons va informar un portaveu de la cadena, l’horari d’obertura serà des de les 6 del matí fins a la 1 de la matinada els set dies de la setmana i les tarifes seran a partir de 17 euros les primeres quatre setmanes, però també oferiran diferents paquets de subscripcions. Va afegir que “organitzarem una prevenda perquè les primeres persones que s’hi apuntin es puguin beneficiar de millors ofertes i puguin obtenir fins a vuit setmanes d’entrenament gratuïtes”.
Un altre a Promenade
A més del de plaça Noguerola i del que estrenarà a Cappont, Fitness Park té previst obrir un tercer gimnàs al futur centre comercial Promenade. “La ciutat tenia una demanda creixent de centres moderns i accessibles i el nostre model s’adapta a aquestes necessitats”, va dir sobre això el portaveu. “La nostra expansió a Lleida és el resultat de planificació i oportunitat”, va afegir.